«Мы находим отклики в МОК»: Песков о борьбе с политизацией в спорте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия постепенно борется с проявлениями политизации спорта и находит отклики в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы постепенно боремся с проявлениями политизации спорта, мы находим отклики в МОК», — заявил Песков.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса, а сборная России по водному поло начнет выступать со своим флагом и гимном с 2026 года.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее Валуев назвал слова главы НОК Украины Гутцайта нацизмом.