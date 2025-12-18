На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросток купил пистолет в сети и устроил стрельбу на детской площадке

В Петербурге подростка задержали за стрельбу из пневматики на детской площадке
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга полиция задержала несовершеннолетнего, который устроил стрельбу на детской площадке из пневматического оружия. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент произошел вечером 17 декабря на улице Шевченко. В полицию обратились местные жители, услышавшие звуки стрельбы. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 17-летнего юношу. В ходе проверки выяснилось, что молодой человек стрелял из пневматического пистолета, который он ранее купил на одном из маркетплейсов.

Пострадавших нет. Подростка доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве и передали родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Ленобласти подросток выстрелил в живот мальчику на школьной перемене. Пострадавшего мальчика госпитализировали с ушибом передней брюшной стенки, его состояние оценивается как удовлетворительное. Выяснилось, что стрелок купил пистолет у своего 16-летнего знакомого. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Иркутской области мужчина случайно выстрелил из карабина в 17-летнего сына знакомого.

