Шойгу поручил подготовить доклад о готовности системы здравоохранения к новым эпидемиям

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу поручил Министерству здравоохранения и Росздравнадзору подготовить доклад о мерах противодействия эпидемиям, реализованных в России после пандемии COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая на пленарном заседании научно-экспертного совета Совбеза РФ, он заявил, что страна должна быть готова к новым вызовам.

Шойгу напомнил, что Россия внесла значительный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции, и подчеркнул необходимость системного анализа полученного опыта. По его словам, такая работа должна вестись не для поиска виновных, а для повышения готовности государства к возможным эпидемиологическим рискам в будущем.

»[Много происходит] таких событий разных, после которых надо действительно ходить и анализировать. Не для того, чтобы кого-то наказать, упрекнуть и так далее, а главное — для того, чтобы завтра мы были готовы к этому ко всему», — сказал Шойгу.

Научно-экспертный совет Совета безопасности РФ был создан в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 27 декабря 2024 года.

13 декабря профессор Донского государственного технического университета (ДГТУ) Алексей Ермаков рассказал, что пандемии COVID можно было бы избежать при своевременном финансировании науки. Он уточнил, что ученые ДГТУ проводят исследования микробиоты летучих мышей, которые позволят эффективнее прогнозировать вспышки новых инфекций. Если бы такое исследование проводилось 10 лет назад и финансировалось бы в больших объемах, то пандемии COVID-19 можно было бы избежать, отметил Ермаков.

Ранее в Венгрии обвинили главу ЕК в махинациях с вакцинами против COVID-19.