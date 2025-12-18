Лукашенко считает, что урегулирование надо обсуждать с Трампом

Лукашенко: мы должны встретиться с Трампом и договориться об урегулировании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности встречи и заключения соглашения с президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит ТАСС.

По словам Лукашенко, ситуация развивается в направлении «большой сделки», и американская сторона, по его словам, гарантирует снятие всех санкций в отношении Белоруссии в случае достижения договоренности.

Политик отметил, что белорусская сторона ведет «очень трудный диалог» с американцами и уже получает запросы о планировании дальнейших переговоров.

«Все идет, как они сказали, к большой сделке. Все идет к тому, что мы должны с Трампом встретиться и договориться», — сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.

До этого Лукашенко заявил, что всегда приветствовал приход к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа.

Ранее Лукашенко рассказал, что посоветовал Трампу перед встречей с Путиным на Аляске.