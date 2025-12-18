На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Херсонской области энергетик погиб при атаке ВСУ

Сальдо: в Херсонской области один человек погиб и трое пострадали при атаке ВСУ
close
РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи БПЛА атаковали село Великие Копани в Херсонской области, погиб энергетик. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Сегодня украинские дроны атаковали село Великие Копани Алешкинского округа. При сбросе с дрона на служебный автомобиль Новотроицкого РЭС погиб один энергетик, еще три работника «Херсонэнерго» получили ранения», — рассказал он.

По словам губернатора, пострадавшим оказали первичную медпомощь в местном фельдшерско-акушерском пункте (ФАП), решается вопрос по доставке раненых в одну из районных больниц.

Сальдо заявил, что удар по людям, восстанавливающим свет для жителей региона, — военное преступление и террористический акт.

Глава Херсонской области принес соболезнования родным и близким погибшего, а также пообещал оказать всю необходимую поддержку.

Накануне Сальдо рассказал, что в Голой Пристани в результате удара по легковому автомобилю погибли двое мужчин. В Новой Каховке пострадала 74-летняя женщина, ее доставили в местную центральную городскую больницу.

Кроме того, в Брилевке Алешкинского округа беспилотник поразил частный дом, а также был обнаружен невзорвавшийся аппарат, информация о котором передана группам разминирования. В Костогрызово повреждено неэксплуатируемое здание Дома культуры.

Ранее в Запорожской области при атаке БПЛА пострадал человек.

