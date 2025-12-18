Зеленский рассказал о позиции Байдена по Украине в НАТО

Зеленский: Байден еще до конфликта заявил, что Украины не будет в НАТО

Еще до начала конфликта с Россией в феврале 2022 года бывший президент США Джо Байден сказал, что Украина не войдет в НАТО. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

По его словам, сам он неоднократно поднимал данный вопрос в Белом доме, что вызывало у американских чиновников улыбку. Президент Украины отметил, что позиция США по этому вопросу не менялась, но он считает, что в будущем что-то может измениться.

9 декабря Зеленский сказал, что у его страны в настоящее время нет шансов на вступление в НАТО. Он отметил, что ключевые члены альянса, включая США, не готовы видеть Украину в составе блока, а Россия всегда выступала категорически против такого развития событий.

14 декабря Зеленский заявил о готовности отказаться от идеи вступления Украины в НАТО, но при условии, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии безопасности со стороны ЕС и других стран, чтобы Россия «не напала снова».

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности Украины отказаться от членства в НАТО.