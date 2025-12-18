Новый год — 2026 в Москве: куда сходить на праздники — шоу, мюзиклы, концерты и спектакли

Что посмотреть на новогодних праздниках в Москве: топ-14 развлекательных мероприятий

Считаные дни остаются до Нового года, а это значит, что пора зарядиться праздничным настроением и спланировать предстоящие каникулы. В новогодние праздники в Москве можно найти множество развлечений на любой вкус: спектакли, шоу, концерты, фестивали. «Газета.Ru» составила подборку зрелищных мероприятий, которые стоит посетить на Новый год и Рождество в столице.

Спектакли и мюзиклы в Москве

«Последняя сказка»

Где: Театр МДМ, Комсомольский пр-т, 28, м. «Фрунзенская»

Когда: спектакль идет ежедневно, кроме понедельника, в выходные и праздничные дни — два раза в день.

Билеты: от 1500 руб.

12+

«Последняя сказка» — это самый зрелищный мюзикл компании «Бродвей Москва». Действие шоу происходит в столице в предновогодние дни. Главные герои Макс и Женя переживают кризис в отношениях. Неужели накануне Нового года их ждет расставание? А вот и нет! По велению всемогущего Джинна они переносятся в сказочный мир Востока, и вся их жизнь превращается в сплошное волшебство. Их ждут невероятные танцы Шахерезады под хит Таркана, полеты на ковре-самолете, мистические караваны, встречи с Али-Бабой и Алладином. И самое главное, Макс и Женя поймут, насколько они важны друг для друга.

«Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.»

Где: Театр МДМ, Комсомольский пр-т, 28, м. «Фрунзенская»

Когда: 8—11 января, 13—15 января.

Билеты: от 1500 руб.

12+

Встречайте прекрасную семейную комедию! Этот музыкально-детективный спектакль великолепно передает дух старой доброй Англии. Вас ждет встреча с Шерлоком Холмсом, мистическая викторианская атмосфера, вой из туманных болот и искрометный юмор. В версии «Бродвей Москва» миссис Хадсон — прекрасная молодая особа, а злодей Мориарти — карикатурный итальянский мачо, который постоянно попадает в неловкие ситуации. Холмс и Ватсон изо всех сил стараются не отставать от своей квартирной хозяйки. К вашим услугам — увлекательный сюжет, от которого невозможно оторваться, и зажигательные номера.

«МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так»

Где: Театр МДМ, Комсомольский пр-т, 28, м. «Фрунзенская»

Когда: 30 и 31 декабря, с 2 по 7 января.

Билеты: от 1500 руб.

12+

Этот мюзикл — идеальный вариант зарядиться отличным настроением. Готовьтесь много смеяться! Шеф крупного предприятия в провинциальном городке Семиозерске, стремясь угодить жене, поручает местному ДК постановку ее любимого мюзикла Mamma Mia! Режиссер и артисты с воодушевлением берутся за дело. Но в день премьеры вдруг начинаются неожиданности. Главная героиня шоу попадает в больницу, и вместо нее берут случайную блогершу. Теща спонсора начинает требовать роль в спектакле. Случится ли в финале чудо или это будет оглушительный провал? Приходите и узнаете!

«Первое свидание»

Где: Театр МДМ, Комсомольский пр-т, 28, м. «Фрунзенская»

Когда: 20, 21, 23, 25, 26, 27 и 28 декабря, а также 17,18, 20, 22, 24 и 25 января.

Билеты: от 1500 руб.

16+

Встречайте перезагрузку романтического комедийного мюзикла от сценариста сериала «Сплетница» и композиторов Disney. На сцене — свидание вслепую финансиста и свободолюбивой художницы. История полна остроумных диалогов, трогательных моментов и ярких музыкальных номеров.

«День влюбленных»

Где: Театр МДМ, Комсомольский пр-т, 28, м. «Фрунзенская»

Когда: 20, 21, 24 27 и 28 декабря, а также 17,18, 21, 23, 24 и 25 января.

Билеты: от 1500 руб.

16+

В центре сюжета — фееричная свадьба, которую влюбленные пытаются организовать своими силами. Джесс и Дэвид горячо любят друг друга, у них идеальные отношения. Однако когда в предсвадебную подготовку с непрошенными советами вмешиваются друзья, мама, теща и бывшие, у них голова начинает идти кругом. В изящной, легкой и очень смешной манере спектакль дает готовую рекомендацию — как выжить в предсвадебной суете и не сойти с ума от тревоги.

«Ночь перед Рождеством»

Где: Театр Надежды Бабкиной «Русская песня», Олимпийский пр-т, 14, м. «Достоевская»

Когда: с 24 декабря

Билеты: от 5900 руб.

12+

В основе сюжета музыкального спектакля — бессмертная повесть Николая Гоголя. Вас ждет увлекательное путешествие по заснеженным дворам деревушки близ Диканьки, веселому шинку и дворцу императрицы. История любви Вакулы и своенравной Оксаны, колоритная Солоха и удивительные приключения героев никого не оставят равнодушным. Спектакль наполнен прекрасной музыкой, хореографией и песенными зарисовками.

Новогодние фестивали и шоу в Москве

Новогодний фестиваль юмора. Гала-концерт

Где: ЦКИ «Меридиан» (31 декабря), Кремлевский дворец (2 и 5 января)

Билеты: от 1500 руб.

12+

Если накануне Нового года вас одолевает меланхолия, поможет хороший заряд юмора. Музыкально-юмористический гала-концерт Новогоднего Фестиваля юмора — это прекрасное лекарство от скуки. Готовьтесь наслаждаться выступлением лучших юмористов страны, смешными номерами и репризами. На сцене выступят участники популярных телепрограмм «Смеяться разрешается», «Аншлаг», «Парад юмора», «Измайловский Парк» и других. Концерты пройдут в рамках Новогоднего Фестиваля Юмора.

Ледовое шоу Евгения Плющенко «Белоснежка»

Где: ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо», Ленинградский пр-т, 36, м. «Динамо»

Когда: с 27 декабря по 4 января

Билеты: от 650 руб.

12+

В центре волшебной истории — приключения принцессы Белоснежки, ее роль исполнила олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Героиню ждут захватывающие приключения, помощь верных и преданных гномов и море чудес. Музыка Антонио Вивальди, роскошная коллекция костюмов и декораций и невероятно красивое катание на льду добавляют волшебства каждой детали сказки. Такой «Белоснежки» вы еще не видели!

«Новогодний кабачок»

Где: Театр сатиры, Триумфальная пл., 2, м. «Маяковская»

Когда: с 27 декабря по 13 января

Билеты: от 3000 руб.

12+

Этот шоу-спектакль — блестящая импровизация, веселая феерия и поток отличного настроения. На целый вечер зрительный зал превратится в веселый праздник. Вас ждут яркие танцевальные, вокальные, музыкально-инструментальные номера. И все это в сопровождении живого оркестра. Юмор в зарисовках — добрый, с легкой ноткой хулиганства. Отличное настроение после шоу гарантировано!

#НовыйгодГала

Где: Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац, пр-т Вернадского, 5, м. «Университет»

Когда: с 30 декабря по 11 января

Билеты: от 2500 руб.

6+

Гала-балет на сцене театра — это новогоднее ассорти фрагментов из «Петрушки» Игоря Стравинского, «Спящей красавицы» и «Лебединого озера» Петра Чайковского, «Шахерезады» Николая Римского-Корсакова и «Маскарада» на музыку Арама Хачатуряна. Изюминкой представления станет премьера картины «Сон» из балета Л. Минкуса «Дон Кихот» в хореографии М. Петипа и К. Симонова. Это хореографическое пиршество придется по вкусу как знатокам балета, так и тем, кто только открывает для себя прекрасный мир танцевального искусства.

Новогодние концерты в Москве и Подмосковье

«Christmas-Gala. Рождественский концерт с песочной анимацией»

Где: Кафедральный собор святых Петра и Павла, Старосадский пер., 7/10, м. «Китай-Город»

Когда: 20 декабря

Билеты: от 1000 руб.

12+

Концерт в рамках XVI Международного фестиваля «Дорога в Рождество» погружает зрителей в атмосферу волшебства. Пространство собора наполнят торжественные звуки органа и великолепные голоса. В программе вечера — произведения выдающихся композиторов: Луи Клода Дакена, Франсуа Куперена Мишеля Корретта, Томаса Луис Де Виктория, Карло Джезуальдо. Также прозвучат традиционные рождественские мелодии. Концерт будет сопровождаться песочной анимацией.

Рождество с Григорием Лепсом

Где: Live Арена, Одинцовский округ, г. п. Новоивановское, ул. Западная, 14

Когда: 21 декабря

Билеты: от 3500 руб.

12+

Григорий Лепс вновь собирает на гала-концерт ярких представителей отечественной эстрады. В праздничном представлении выступят Shaman, Дима Билан, Ани Лорак, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Akmal', NЮ, Леша Свик, Mia Boyka, Татьяна Куртукова, Артур Пирожков, «Дискотека Авария» и другие. Они поздравят зрителей с праздником и исполнят хиты уходящего года.

Новый год с Кремлевским оркестром

Где: Дом музыки, Космодамианская наб., 52, стр. 8, м. «Павелецкая» или «Таганская»

Когда: 2 января

Билеты: от 3000 руб.

12+

Государственный Кремлевский оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Константина Чудовского приглашает гостей в особенное музыкальное путешествие. Три коллектива и четыре оперных звезды подарят публике настоящий праздник высокого искусства. На сцене выступят одна из лучших Кармен современности, солистка Большого театра Юлия Мазурова; блистательный Эскамильо, заслуженный артист России Андрей Батуркин, лауреат премии имени Ф. Шаляпина, харизматичный бас Михаил Гужов и другие артисты.

Новогодний киноконцерт «Елка для взрослых»

Где: Театр на Цветном, Цветной бульвар, 11, стр. 2, м. «Цветной бульвар»

Когда: 29-31 декабря

Билеты: от 10500 руб.

18+

Встречайте музыкально-театральный проект с участием знаменитых артистов. В роли Деда Мороза — Гоша Куценко. Среди гостей — Нонна Гришаева, Павел Деревянко, Никита Кологривый, Дарья Мороз, Аглая Шиловская и другие звезды кино. Вас ждет искрометный юмор и авторское исполнение любимых песен.