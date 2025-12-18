Костромич перевел деньги на лечение мошеннице, выдававшей себя за кинозвезду

В Костромской области пенсионер стал жертвой обмана, переведя 245 тысяч рублей мошеннице, выдававшему себя в сети за голливудскую актрису Дженнифер Энистон. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Костромской области.

Согласно данным следствия, житель Костромы завязал виртуальную переписку в социальной сети с аккаунтом, зарегистрированным на имя «Дженнифер Энистон», которая представлялась уроженкой Калифорнии и делилась личными переживаниями. В начале декабря мошенница, под предлогом необходимости средств на лечение, прислала банковские реквизиты и попросила о финансовой помощи. Доверчивый пенсионер перевел ей 150 тысяч рублей.

Через три дня «Дженнифер» попросила еще 95 тысяч рублей на приобретение билета в Кострому, чтобы лично выразить благодарность благодетелю, и пенсионер снова совершил перевод. Спустя неделю последовала новая просьба, но перевод 50 тысяч рублей был заблокирован банковской системой из-за подозрительной активности.

УМВД России по Костромской области обращается к жителям региона с настоятельной рекомендацией проявлять повышенную бдительность. Полиция советует не раскрывать в переписках информацию о состоянии банковских счетов и финансовых возможностях, а также воздержаться от перевода средств незнакомым лицам, даже если они производят впечатление проверенных знакомых.

Ранее Пенсионер попытался наказать мошенников и лишился 30 тысяч рублей.