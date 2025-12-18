На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Развратному россиянину почти на 100 лет запретили въезд в Таиланд

В Таиланде развратному россиянину почти на 100 лет запретили въезд в страну
true
true
true
close
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Российскому туристу почти на 100 лет запретили въезд в Таиланд из-за инцидента с соитием на столе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Паттайе. Турист из Новосибирска, прилетевший туда в сентябре, арендовал жилье у местной жительницы на три месяца с октября. Однако отдыхающий быстро потратил все деньги и захотел съехать раньше.

После этого хозяйка жилища потребовала компенсацию за стеклянный стол, который, по ее словам, россиянин разбил во время соития с трансгендером («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Турист стал конфликтовать с арендодательницей и, по ее словам, в ходе ссоры угрожал ей физическим устранением — женщина обратилась с заявлением в полицию. В результате в отношении российского туриста вынесли судебный запрет на въезд в Таиланд сроком на 99 лет и назначили ему крупный штраф. В случае, если мужчина его не выплатит, ему будет грозить лишение свободы.

Ранее в Таиланде двое британцев избили пьяного туриста из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами