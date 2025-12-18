Развратному россиянину почти на 100 лет запретили въезд в Таиланд

В Таиланде развратному россиянину почти на 100 лет запретили въезд в страну

Российскому туристу почти на 100 лет запретили въезд в Таиланд из-за инцидента с соитием на столе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Паттайе. Турист из Новосибирска, прилетевший туда в сентябре, арендовал жилье у местной жительницы на три месяца с октября. Однако отдыхающий быстро потратил все деньги и захотел съехать раньше.

После этого хозяйка жилища потребовала компенсацию за стеклянный стол, который, по ее словам, россиянин разбил во время соития с трансгендером («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Турист стал конфликтовать с арендодательницей и, по ее словам, в ходе ссоры угрожал ей физическим устранением — женщина обратилась с заявлением в полицию. В результате в отношении российского туриста вынесли судебный запрет на въезд в Таиланд сроком на 99 лет и назначили ему крупный штраф. В случае, если мужчина его не выплатит, ему будет грозить лишение свободы.

Ранее в Таиланде двое британцев избили пьяного туриста из РФ.