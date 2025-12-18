Россиянка нашла в туалете ТЦ пакет с 95 тыс. рублей и потратила их на спиртное и сауну

В Якутии женщина украла забытый в торговом центре пакет с деньгами

В Якутии женщина нашла и потратила деньги, забытые пенсионеркой в туалете торгового центра, подозреваемую в краже задержали. Об этом сообщает УМВД республики.

В отдел полиции обратилась пенсионерка с заявлением о пропаже 95 тысяч рублей. Пожилая женщина забыла пакет с деньгами в туалете торгового центра. Полицейские установили, что деньги присвоила 45-летняя посетительница ТЦ, которая вошла в кабинку туалета вслед за пенсионеркой.

Подозреваемую в краже задержали, женщина успела потратить 20 тысяч рублей на выпивку, продукты и посещение сауны. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело о краже, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Кузбассе мужчина пытался ограбить магазин с пневматическим пистолетом. Прикрывая лицо и угрожая пистолетом, он потребовал у кассира выдать деньги. Однако женщина не растерялась и сохранила самообладание. Злоумышленник переключил внимание на нее, но, отвлекшись, зацепился плащом за прилавок. Не сумев довести задуманное до конца, он сбежал, ничего не украв.

Ранее воркутинский подросток избил продавца, поймавшего его на краже, и попал за решетку