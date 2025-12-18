В Индии два друга обнаружили редкий зеленый бриллиант стоимостью $50 тысяч

В Индии два друга обнаружили редкий зеленый бриллиант высокой ювелирной категории. По оценкам специалистов, его стоимость превышает $50 тысяч, пишет The Sun.

Алмаз нашли 24-летний Сатиш Хатик и 23-летний Саджид Мохаммед. Панна, где живут приятели, известна не только высоким уровнем бедности, но и богатыми залежами алмазов, и именно там молодым людям улыбнулась удача. Камень был передан официальному городскому оценщику, который подтвердил подлинность находки.

По словам оценщика Анупама Сингха, вес алмаза составляет 15,34 карата, а его качество позволяет отнести его к числу лучших образцов природных бриллиантов. Итоговая цена будет зависеть от колебаний курса доллара и ориентиров, указанных в отчете Rapaport — одном из ключевых мировых индексов алмазного рынка.

В соответствии с индийским законодательством все алмазы, найденные на арендованных участках, должны быть переданы государству и реализованы через официальные аукционы. Такие торги проводятся правительством Индии ежеквартально и привлекают покупателей со всей страны и из-за рубежа.

Узнав результаты оценки, молодые люди, по их словам, были вне себя от радости и назвали находку главным событием в своей жизни.

