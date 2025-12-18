Катю Лель едва не сбросила со спины лошадь в Африке

Певица Лель призналась, что не испытывает симпатии к лошадям

Певица Катя Лель рассказала о планах на 2025 год — год Лошади — и отношении к лошадям. Ее цитирует kp.ru.

По словам Лель, она не испытывает симпатии к лошадям — однажды в Африке животное едва не сбросило ее со спины. Агрессивная лошадь несколько раз встала на дыбы, после чего артистка решила больше не пытаться преодолевать страх и держаться подальше от верховой езды.

Певица добавила, что в 2026 году намерена отправиться в Тибет в мае, поскольку там у нее будет возможность «прожить сразу несколько кармических воплощений».

В Новый год Катя Лель собирается готовить салаты без классического майонеза, заменяя его более легкими альтернативами или сметаной.

Накануне Катя Лель рассказала «Газете.Ru» о поисках идеального мужа. Она призналась, что мечтает наладить личную жизнь, но у нее слишком высокие требования к мужчинам.

