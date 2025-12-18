«Жил в России»: почему Промеса отказались выпускать из тюрьмы

Бывшему футболисту «Спартака» Квинси Промесу, который получил обвинения в контрабанде наркотиков и вооруженном нападении, отказано в досрочном освобождении из тюрьмы Амстердама. При этом сам полузащитник заявил, что должен заботиться о пятерых детях, а потому намерен возобновить футбольную карьеру как можно скорее. Адвокат Промеса сообщил, что многие команды ведут переговоры с его клиентом.

Вернуться в футбол после тюрьмы

В четверг, 18 декабря, состоялось заседание Апелляционного суда Амстердама, на котором рассматривался запрос Квинси Промеса о досрочном освобождении. Футболисту было отказано. Как сообщает Telegraaf, суд счел, что есть «веские обстоятельства», из-за которых спортсмен должен оставаться в заключении.

«Промес объяснил судьям, что очень хочет выйти из тюрьмы, чтобы иметь возможность заботиться о пятерых несовершеннолетних детях. Он вынужден нести большие расходы. Проблемы накапливаются, он в финансовом тупике. Он владеет пятью объектами недвижимости, в том числе там живут его дети, бывшая жена и мать. Но расходы превышают доходы. Мой клиент хочет снова играть в футбол, чтобы зарабатывать деньги для своей семьи», — сказал адвокат Промеса Джем Полат.

Сам Квинси убежден, что после освобождения сможет вернуться в спорт.

«На данный момент речь идет даже не о моей карьере, а просто о финансовой помощи. Когда я выйду на свободу, буду усердно тренироваться, чтобы набрать форму.

И когда я достигну нужных кондиций, то буду интересен любому клубу. Уверен, что смогу найти себе работу», — заявил футболист.

По словам его адвоката, даже сейчас к Промесу проявляют интерес некоторые клубы. Но пока — с учетом сложившихся обстоятельств — никакие договоренности не фиксируются письменно. Также не уточняется, в каких именно командах хотят видеть полузащитника.

Промес заявил, что хочет вернуться в Россию. Суд посчитал, что есть риск побега

В октябре футболисту уже было отказано в отмене или приостановлении предварительного заключения. Оно продлено до 2026 года, но какая судьба ждет Промеса, пока неясно. Очередное слушание по его делу состоится не раньше следующего года. Отказ он получал и минувшим летом.

В июле глава отдела коммуникаций и информации апелляционного суда Анья Зандберген объяснила, почему Промеса не могут освободить из предварительного заключения.

«Суд считает, что существует риск побега. Подозреваемый решил жить и работать в России, когда дело начало принимать оборот, и ни разу не появлялся на слушаниях. Он также указал в СМИ, что хочет вернуться в Россию», — отметила Зандберген в комментарии РИА Новости.

В чем заключается нынешняя причина отказа и какие «веские обстоятельства» учитывает суд, не уточняется. Но нельзя исключать, что в инстанции по-прежнему пытаются перестраховаться.

За что арестован Промес

В Нидерландах футболист был заочно приговорен к 7,5 года лишения свободы суммарно — за организацию контрабанды наркотиков и за вооруженное нападение на двоюродного брата. При этом какое-то время он избегал наказания, поскольку находился в расположении «Спартака» и проживал в России, которая не выдавала его Нидерландам.

Однако летом 2024 года во время сборов команды в ОАЭ он стал виновником ДТП и был арестован. Вскоре футболиста освободили, он остался в Эмиратах. Его контракт с московской командой истек, и какое-то время Промес играл за местный «Дубай Юнайтед». Тем временем Нидерланды пытались добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ на родину, что в итоге произошло 20 июня 2025 года. С тех пор полузащитник находится в предварительном заключении. Рассмотрение дела Промеса по существу ожидается не ранее сентября 2026 года.

Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018-м и 2021–2024-м годах. Он провел за красно-белых 370 матчей во всех турнирах и забил в общей сложности 114 мячей, став самым результативным легионером в истории клуба.