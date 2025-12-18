Песков рассказал о зарубежных визитах Путина в следующем году

Песков: график зарубежных визитов Путина в 2026 году будет активным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о графике зарубежных визитов и других международных контактов российского лидера Владимира Путина на 2026 год.

«Отношения с глобальным большинством развиваются динамично, и график, я уверен, в следующем году будет не менее активным», — сказал представитель Кремля.

В сентябре Песков сравнил плотный график Путина с работой доменной печи. Пресс-секретарь объяснил, что как и печь, деятельность главы государства не может прерваться.

В августе представитель Кремля рассказывал, что Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Август считается традиционным отпускным месяцем для чиновников и политиков, однако Путину и тогда было не до отдыха, отметил журналист Александр Юнашев.

