Лукашенко выразил готовность помочь в урегулировании кризиса между США и Венесуэлой

Лукашенко заявил, что может помочь в нормализации отношений США и Венесуэлы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов помочь в нормализации отношений США и Венесуэлы. Его слова приводит РИА Новости.

«Последний раз [на переговорах с США] вопрос был и о Венесуэле, мою позицию вы знаете, она в общих чертах высказана. Надо договариваться, если мы в этом чем-то можем помочь американцам, то мы готовы, но только честно, не вставая на чью-то сторону», — сказал Лукашенко.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Глава Белого дома также признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал: военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы.

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

