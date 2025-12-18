«Желала продать и была готова к последствиям». Суд объяснил, почему Долина потеряла квартиру

Аферисты смогли убедить эстрадную певицу Ларису Долину продать квартиру в центре Москвы и передать им деньги из-за «психологических особенностей» артистки, говорится в определении Верховного суда России.
«Психическому отклику Долиной к мошенническому воздействию способствовал целый ряд психологических особенностей жертвы, а именно: возрастная группа, выраженные ценности безопасности, образ мышления и личностные черты», — приводит суд выводы политологической (деструктологической) экспертизы.
В отношении Долиной применялось «психологическое принуждение, происходившее по известной мошеннической схеме»,
выяснили специалисты. Эксперты подчеркнули, что артистка не сохраняла возможность руководить своими действиями, поскольку «находилась в нестабильном психоэмоциональном состоянии» и «не была осведомлена о современных формах мошенничества». Певица «является жертвой преступления, так как единственным ее мотивом являлось сохранение своей безопасности», уверены эксперты.
«Долина также указала на то, что оспариваемые договоры заключены истцом на фоне имевшегося у нее в тот момент психического нарушения, в состоянии, исключавшем наличие у нее возможности в полной мере понимать значение своих действий и руководить ими», — сказано в документе.
Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что у Долиной в период совершения в отношении нее противоправных действий «отмечалось изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций».
Однако Долина должна была понимать правовые последствия продажи квартиры в силу своего жизненного опыта и знаний, полученных в ходе предпринимательской деятельности, подчеркнул суд.
«На протяжении жизни ей <...>, несомненно, приходилось заключать множество договоров и контрактов. В таких условиях любое лицо, <...> проявляя должную степень осмотрительности и заботливости, <...> объективно должно было осознавать наличие правовых последствий», — сказано в определении.
Суд отметил, что Долина заявляла своему помощнику, что информация о продаже ее квартиры секретная и в действительности она не продает жилье.
«Она сказала, что это секретная информация и что квартиру она не продает, все фиктивно, так надо и это конфиденциальная информация, нельзя, чтобы даже семья об этом знала», — приводятся в определении слова помощника артистки.
Верховный суд установил, что Долина желала продать квартиру и была готова к последствиям. Заблуждение певицы, что она продает квартиру фиктивно, не может быть основанием для признания сделки недействительной, отмечается в документе.
16 декабря Верховный суд отменил решения нижестоящих судебных инстанций о возвращении квартиры Долиной, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников. В итоге недвижимость за 112 млн рублей осталась в собственности покупательницы Полины Лурье. Дело о выселении артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
Однако Долина не спешит съезжать.
«Долина остается в квартире, с нами никто не связывался после заседания в Верховном суде,
25 декабря будет заседание в Мосгорсуде о ее принудительном выселении из квартиры», — рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко в беседе с РИА Новости.
«Она не бездомная»
Долина не нуждается в приюте, поскольку владеет несколькими объектами недвижимости, включая квартиры и дома, сообщил эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко.
«Есть четырехэтажный особняк в 40 километрах от Москвы, где она время от времени проживала, потом еще какие-то квартиры так или иначе связаны с ее имуществом.
У нее есть жилплощадь в Лапине и в Прибалтике одна или две квартиры, помимо всего прочего. Она не бездомная, есть где жить», — рассказал он в беседе с 360.ru.
Если бы Долина осталась без жилья, то государство «каким-то способом» должно было бы предоставить ей однокомнатную квартиру, считает Лещенко.
Артист обратил внимание, что миссия суда состояла в том, чтобы восстановить справедливость и отношения продавцов и покупателей.
«Это прецедент в юридическом праве, значит, должно быть какое-то серьезное решение. Насколько я понимаю, президент тоже держит во внимании ход всего этого дела и ему тоже докладывают, как это идет дальше, как это все разворачивается», — предположил певец.
Сейчас Долиной предстоит сложный процесс организации переезда, поскольку необходимо перевезти большое количество ценных вещей, включая электрическое фортепиано, добавил Лещенко.