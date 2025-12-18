«Желала продать и была готова к последствиям». Суд объяснил, почему Долина потеряла квартиру

Верховный суд России опубликовал полный текст определения по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной покупательнице Полине Лурье. Выяснилось, что мошенники убедили артистку продать жилье и передать им деньги из-за ее «психологических особенностей». Долина «находилась в нестабильном психоэмоциональном состоянии», у нее также отмечалось «изменение психического состояния». При этом своему помощнику артистка заявила о фиктивности сделки. Тем временем Долина не спешит съезжать, но ее коллега Лев Лещенко уверен, что артистка не нуждается в приюте.

Аферисты смогли убедить эстрадную певицу Ларису Долину продать квартиру в центре Москвы и передать им деньги из-за «психологических особенностей» артистки, говорится в определении Верховного суда России.

«Психическому отклику Долиной к мошенническому воздействию способствовал целый ряд психологических особенностей жертвы, а именно: возрастная группа, выраженные ценности безопасности, образ мышления и личностные черты», — приводит суд выводы политологической (деструктологической) экспертизы.

В отношении Долиной применялось «психологическое принуждение, происходившее по известной мошеннической схеме»,

выяснили специалисты. Эксперты подчеркнули, что артистка не сохраняла возможность руководить своими действиями, поскольку «находилась в нестабильном психоэмоциональном состоянии» и «не была осведомлена о современных формах мошенничества». Певица «является жертвой преступления , так как единственным ее мотивом являлось сохранение своей безопасности», уверены эксперты.

«Долина также указала на то, что оспариваемые договоры заключены истцом на фоне имевшегося у нее в тот момент психического нарушения, в состоянии, исключавшем наличие у нее возможности в полной мере понимать значение своих действий и руководить ими», — сказано в документе.

Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что у Долиной в период совершения в отношении нее противоправных действий «отмечалось изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций».

Однако Долина должна была понимать правовые последствия продажи квартиры в силу своего жизненного опыта и знаний , полученных в ходе предпринимательской деятельности, подчеркнул суд.

«На протяжении жизни ей <...>, несомненно, приходилось заключать множество договоров и контрактов. В таких условиях любое лицо, <...> проявляя должную степень осмотрительности и заботливости, <...> объективно должно было осознавать наличие правовых последствий», — сказано в определении.

Суд отметил, что Долина заявляла своему помощнику, что информация о продаже ее квартиры секретная и в действительности она не продает жилье.

«Она сказала, что это секретная информация и что квартиру она не продает, все фиктивно, так надо и это конфиденциальная информация, нельзя, чтобы даже семья об этом знала», — приводятся в определении слова помощника артистки.

Верховный суд установил, что Долина желала продать квартиру и была готова к последствиям. Заблуждение певицы, что она продает квартиру фиктивно, не может быть основанием для признания сделки недействительной, отмечается в документе.

16 декабря Верховный суд отменил решения нижестоящих судебных инстанций о возвращении квартиры Долиной, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников. В итоге недвижимость за 112 млн рублей осталась в собственности покупательницы Полины Лурье. Дело о выселении артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Однако Долина не спешит съезжать.

«Долина остается в квартире, с нами никто не связывался после заседания в Верховном суде,

25 декабря будет заседание в Мосгорсуде о ее принудительном выселении из квартиры», — рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко в беседе с РИА Новости.

«Она не бездомная»

Долина не нуждается в приюте, поскольку владеет несколькими объектами недвижимости, включая квартиры и дома, сообщил эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко.

«Есть четырехэтажный особняк в 40 километрах от Москвы, где она время от времени проживала, потом еще какие-то квартиры так или иначе связаны с ее имуществом.

У нее есть жилплощадь в Лапине и в Прибалтике одна или две квартиры, помимо всего прочего. Она не бездомная, есть где жить», — рассказал он в беседе с 360.ru.

Если бы Долина осталась без жилья, то государство «каким-то способом» должно было бы предоставить ей однокомнатную квартиру, считает Лещенко.

Артист обратил внимание, что миссия суда состояла в том, чтобы восстановить справедливость и отношения продавцов и покупателей.

«Это прецедент в юридическом праве, значит, должно быть какое-то серьезное решение. Насколько я понимаю, президент тоже держит во внимании ход всего этого дела и ему тоже докладывают, как это идет дальше, как это все разворачивается», — предположил певец.

Сейчас Долиной предстоит сложный процесс организации переезда, поскольку необходимо перевезти большое количество ценных вещей, включая электрическое фортепиано, добавил Лещенко.