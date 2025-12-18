В Госдуме заявили, что прямая линия с Путиным не повлияет на решение ЦБ по ставке

Одновременное проведение заседания Центробанка и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным не повлияет на итоговое решение регулятора по ключевой ставке, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Парламентарий считает, что ключевая ставка будет снижена до 16% в связи с ожидаемым «повышением цен из-за роста налогов и свертывания деловой активности».

«Прямая линия президента не повлияет на решение Банка России, который по Конституции является независимым органом государственной власти, и который является наиболее значимым ее носителем в сфере экономики. Повышение налогов ускоряет инфляцию — так, заявленный автоматический рост тарифов ЖКХ с 1 января составит 1,7%, и потому в либеральной логике Банка России может быть причиной лишь повышения ключевой ставки — для борьбы с этим ускорением, — но не ее снижения», — считает депутат.

Несмотря на это, Делягин ожидает «символического снижения» ключевой ставки.

«Однако поскольку повышение цен из-за роста налогов и свертывания деловой активности ожидается в начале следующего года, в пятницу Банк России, скорее всего, символически снизит ставку — я ожидаю до 16%, чтобы продемонстрировать свою заботу о методично уничтожаемой им экономике», — заявил он.

Ключевая ставка Банка России на данный момент составляет 16,5%. Последнее заседание состоялось 27 октября. Одновременно 19 декабря состоится прямая линия с президентом РФ и очередное заседание ЦБ.

Ранее экономист Киселев заявил, что ключевая ставка ЦБ к концу 2026 года может снизиться до 12%.