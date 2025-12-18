На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае оценили последствия гипотетического вторжения НАТО в Калининград

Sohu: при вторжении НАТО в Калининград погибнут 34 млн человек за пять часов
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Если страны — члены НАТО решатся на вторжение в Калининградскую область, то за пять часов умрут 34 млн человек. Об этом сообщил китайский портал Sohu.

Журналисты отметили, что страны Запада недооценивают решимость России и ее готовность к ответным мерам. В связи с этим авторы материала подготовили гипотетический сценарий вторжения Североатлантического альянса на территорию российского региона.

По данным портала, при подобном развитии событий Россия сперва воспользуется стратегическими бомбардировщиками, снаряженными ядерными бомбами, для удара по наступающим силам НАТО. После этого альянс предпримет аналогичный шаг. В результате, по информации аналитиков, за пять часов может произойти около 480 ядерных атак, в результате которых погибнут 34 млн человек, еще 60 млн будут поражены. При этом большая часть Европы окажется в руинах.

В ноябре заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс на учениях отрабатывал сценарий блокирования Калининградской области. Замглавы ведомства подчеркнул, что Балтийский регион подвергается активной милитаризации через наращивание коалиционных сил и средств.

Ранее в Германии заявили о подготовке провокации НАТО против Калининградской области.

