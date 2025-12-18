На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер певец и актер Томас Майер

Певец и актер Томас Майер скончался на 57-м году жизни
true
true
true
close
Lieberenz/ullstein bild via Getty Images

Немецкий певец и театральный актер Томас Майер ушел из жизни в возрасте 56 лет. Об этом сообщили на сайте Берлинской государственной оперы.

Майер родился 30 октября 1969 года в Бенсхайме. Он изучал философию, историю и музыковедение. Будущий певец завершил обучение вокалу в Кельнском университете музыки. Впервые артист вышел на сцену в Регенсбурге, после чего начал выступать в Дармштадте, Базеле, Карлсруэ и Гамбурге.

Впоследствии певец выступал по всему миру: в Баварской государственной опере в Мюнхене, Берлинской государственной опере, Новом национальном театре в Токио, Театре де ла Монне в Брюсселе и на других площадках. Артист исполнял главные роли в таких операх, как «Дон Жуан», «Макбет», «Евгений Онегин», «Воццек» и так далее.

Всего репертуар Майера включал более 90 ролей из опер Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского, Иоганна Штрауса и других. «Визитной карточкой» актера стали роли в работах Вагнера.

Ранее умер актер, сыгравший в «Маске» и «Криминальном чтиве»

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами