Умер певец и актер Томас Майер

Певец и актер Томас Майер скончался на 57-м году жизни

Немецкий певец и театральный актер Томас Майер ушел из жизни в возрасте 56 лет. Об этом сообщили на сайте Берлинской государственной оперы.

Майер родился 30 октября 1969 года в Бенсхайме. Он изучал философию, историю и музыковедение. Будущий певец завершил обучение вокалу в Кельнском университете музыки. Впервые артист вышел на сцену в Регенсбурге, после чего начал выступать в Дармштадте, Базеле, Карлсруэ и Гамбурге.

Впоследствии певец выступал по всему миру: в Баварской государственной опере в Мюнхене, Берлинской государственной опере, Новом национальном театре в Токио, Театре де ла Монне в Брюсселе и на других площадках. Артист исполнял главные роли в таких операх, как «Дон Жуан», «Макбет», «Евгений Онегин», «Воццек» и так далее.

Всего репертуар Майера включал более 90 ролей из опер Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского, Иоганна Штрауса и других. «Визитной карточкой» актера стали роли в работах Вагнера.

