Цена на золото побила рекорд

Стоимость золота вышла на очередной исторический максимум, превысив $4,4 тыс. за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные площадки Comex.

По данным площадки, вечером 18 декабря цена на драгметалл росла на 0,92% и составляла $4401,9 за тройскую унцию. К 19:18 по московскому времени стоимость золота ускорила рост до $4407,5 за унцию.

В начале октября цена золота на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории превысила уровень в $4000 за тройскую унцию. А 15 октября стоимость декабрьского фьючерса на золото снова подскочила и превысила исторический максимум в размере $4200 за тройскую унцию (31 грамм).

До этого заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рассказал об увеличении мирового интереса к золоту, объяснив это кризисом устаревшей мировой финансовой системы, базирующейся на долларе. Он предположил, что ослабление позиций американской валюты приведет к дальнейшему увеличению стоимости драгоценного металла. Отдельные аналитики прогнозируют, что в будущем стоимость тройской унции золота может дойти до $35 тыс.

Ранее аналитик предрек очередное обновление рекорда стоимости золота.