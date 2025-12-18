На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков назвал Путина одним из самых опытных и мудрых мировых политиков

Песков: Путин есть и будет одним из самых опытных мировых политиков
Евгений Биятов/РИА Новости

Владимир Путин неизменно является и останется одним из наиболее опытных и мудрых политических лидеров на мировой арене, пользующимся уважением среди политических деятелей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

«Президент Путин был, есть и будет оставаться одним из наиболее опытных, наиболее мудрых мировых политических деятелей, уважаемых в мировом большинстве политических деятелей», — сказал представитель Кремля.

9 декабря в ежегодном рейтинге европейского издания Politico, посвященном самым влиятельным личностям, Владимир Путин и Дональд Трамп вошли в первую пятерку. Дональд Трамп возглавил список, а Владимир Путин занял пятое место. Помимо них, в топ-5 вошли премьер-министр Дании Метте Фредериксен (второе место), канцлер Германии Фридрих Мерц (третье место) и Марин Ле Пен (четвертое место).

Ранее в Кремле рассказали о беспрецедентном росте интереса молодежи к Путину.

