Нарышкин назвал «практически единственное» звено взаимодействия России и Европы

Партнерский канал спецслужб — в настоящее время «практически единственное» звено межгосударственного взаимодействия России и Европы в нынешних дипломатических условиях. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

При этом он отметил, что подходы спецслужб совпадают в целом с политикой их государств.

«Но в условиях, когда даже дипломатические отношения исключены в силу ситуации, партнерский канал является практически единственным звеном взаимодействия между государствами», — уточнил Нарышкин.

По словам директора СВР, данный канал функционирует с разными странами и спецслужбами в разном объеме, в зависимости от уровня межгосударственных отношений, а также задач, которые стоят перед каждой специальной службой.

10 декабря Нарышкин заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, в отличие от Запада. По его словам, одним из распространенных мифов является то, что российская разведка якобы стремится проникнуть в политические и общественные институты западных стран, чтобы выявить в них слабые места и устранить сильных конкурентов.

