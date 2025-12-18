Жители Одессы продолжают перекрывать улицы из-за блэкаута, который продолжается уже восемь дней. Об этом сообщило украинское издание «Страна.UA».

«Сейчас они перекрыли Генуэзскую [улицу]», — отмечается в сообщении.

17 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что украинские власти обещали гражданам устроить «блэкаут в Москве», но в результате ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры без света остались Одесса и ряд других городов. Законодатель обратил внимание, что в это же время обвиняемый в организации коррупционной схемы соратник украинского лидера Владимира Зеленского Тимур Миндич находится за границей и «сидит в тепле, с водой, светом».

13 декабря в результате ночных и утренних ударов большая часть Одессы оказалась без электроснабжения, тепла и воды, городской транспорт полностью остановился, а больницы перешли на автономное питание. Украинские СМИ и эксперты назвали эту атаку самой масштабной с начала специальной военной операции Вооруженных сил России.

Ранее в украинском Кривом Роге обесточилась вся критическая инфраструктура.