Госдума приняла во II чтении законопроект о недопустимости оскорбления госсимволов

Госдума на пленарном заседании 6 марта приняла во втором чтении законопроект о недопустимости оскорбления государственных символов, передает РИА «Новости».

Сенатор Андоей Клишас с группой депутатов внесли в Госдуму законопроекты, которые устанавливают порядок блокировки в интернете ложной общественно значимой информации, вводят ответственность за распространение фейков и за оскорбление госсимволов.

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В кабмине выдали положительные заключения на законопроекты о недопустимости оскорбления государственных символов в интернете и о блокировке фейковых новостей.

Ранее Госдума приняла во II чтении законопроекты об ответственности за фейки.