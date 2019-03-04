Пользователи Yahoo по всему миру жалуются на сбои

В работе интернет-портала Yahoo произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который регистрирует проблемы в работе интернет-сервисов.

Согласно имеющейся информации, сообщения о проблемах в работе сервиса начали поступать около 16.54 мск. С перебоями столкнулись пользователи в США, Японии, а также в Латинской Америке, России и Европе. Большинство жалоб связано с проблемами со входом в аккаунт. Кроме того, зафиксированы перебои в работе сайта.

Ранее сообщалось, что пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram.