WP: США отключили интернет «фабрике троллей» на промежуточных выборах 2018 года

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Кибернетическое командование США заблокировало доступ к интернету ряда лиц из России, которые якобы стремились посеять раздор среди американцев в день промежуточных выборов в США в ноябре 2018 года. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что Кибернетическое командование якобы заблокировало доступ к интернету для IRA в день, когда американские избиратели голосовали на выборах в конгресс, а также на следующий день, когда подсчитывались голоса.

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По версии американской стороны, заблокированные интернет-пользователи связаны с российским «Агентством интернет-исследований» (IRA), которое считают прокремлевской организацией. Издание отмечает, что этот шаг стал первым «поигрыванием мускулами» американского кибернетического ведомства в рамках компании по предотвращению «вмешательства» России в выборы в США.

Ранее Facebook объяснил массовую блокировку аккаунтов перед промежуточными выборами в США в 2016 году их связью с Кремлем и IRA.

Россия отрицает вмешательство в американские выборы.