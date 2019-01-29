В МИД Китая высказались в связи с обвинениями США в адрес Huawei
В китайском МИДе отреагировали на официальное обвинение США в отношении компании Huawei, передает РИА «Новости».
В ведомстве заявили, что американская сторона пытается за счет использования госресурсов воздействовать на компании КНР и «задушить» законный бизнес.
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«За этими действиями скрываются сильные политические мотивы», — сказал представитель ведомстве Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что КНР будет защищать интересны своих компаний.
Ранее США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже.