Названы страны, жительницы которых получают худшее медобслуживание

Россия занимает 59-ю строчку из 143 в рейтинге качества мирового женского медобслуживания. Первое место закрепилось за частично признанным государством Тайвань, а последние — за Афганистаном и Украиной. Об этом сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на результаты международного исследования под названием «Глобальный индекс здоровья женщин».

Исследование проводилось под руководством специалистов из американской медицинской технологической компании Holologic. Она специализируется, в первую очередь, на защите здоровья женщин. В опросе на тему доступа к медицинскому обслуживанию, надлежащему уходу и медпомощи во время беременности и родов приняли участие около 79 тысяч женщин из 143 стран. Также респондентки должны были ответить на вопросы о своем физическом и эмоциональном благополучии, удовлетворенности медицинским обслуживанием и общем состоянии здоровья в 2023 году.

Согласно полученным результатам, самые высокие показатели качества женского медицинского обслуживания продемонстрировали Тайвань, Кувейт, Австрия, Германия, Швейцария, Израиль, Япония, Дания, Польша, Финляндия, Нидерланды и Южная Корея. США заняли 30-ю строчку, Великобритания — 37-ю, а Россия — 59-ю. Наиболее неблагоприятными для здоровья женщин оказались Конго, Республика Сьерра-Леоне, Афганистан и Украина.

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