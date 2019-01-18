Facebook и Twitter ответили на запрос Роскомнадзора

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Роскомнадзор получил ответы Facebook и Twitter на запрос о локализации баз персональных данных пользователей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, ведомство намерено проанализировать полученную информацию.

Как отмечается, речь идет о данных российских пользователей соцсетей на серверах, которые размещены в России.

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При этом в Роскомнадзоре пообещали сообщить о дальнейших действиях 21 января.

Ранее Роскомнадзор объявил о готовности Twitter обсудить хранение данных.