Facebook и Twitter ответили на запрос Роскомнадзора
Роскомнадзор получил ответы Facebook и Twitter на запрос о локализации баз персональных данных пользователей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, ведомство намерено проанализировать полученную информацию.
Как отмечается, речь идет о данных российских пользователей соцсетей на серверах, которые размещены в России.
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При этом в Роскомнадзоре пообещали сообщить о дальнейших действиях 21 января.
Ранее Роскомнадзор объявил о готовности Twitter обсудить хранение данных.