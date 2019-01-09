SCMP: в деле Huawei последнее слово за Трампом

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В деле финансового директора Huawei последнее слово будет за президентом США Дональдом Трампом, который ранее уже дал понять, что может в него вмешаться, говорит бывший федеральный прокурор США Нельсон Каннингем. Об этом он рассказал изданию South China Morning Post.

По словам экс-прокурора США, Трамп обладает «последним словом» в решении продолжить или остановить федеральное дело.

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«В конечном итоге президент устанавливает судебную политику для Соединенных Штатов. Другими словами, президент на законных основания может сказать [министерству юстиции США] — именно таким образом я бы хотел, чтобы это судебное преследование было разрешено», — сказал Каннингем.

Экс-прокурор также подчеркнул, что в вопросах международного значения в подобных делах президенту США свойственно проявлять особую осторожность.

6 декабря 2018 года в Канаде по требованию США была задержана финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Уже 12 декабря суд в Канаде решил выпустить финдиректора Huawei под залог. Сумма залога составила около $7,5 млн. Китайская сторона настаивает на освобождении задержанной, а в МИДе пообещали Канаде «серьезные последствия», если власти страны не отпустят Мэн Ваньчжоу.

Ранее NYT рассказала, к чему приведет вмешательство Трампа в дело Huawei.