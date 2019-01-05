NBC: в Facebook расценили публикации NY Times как объявление войны

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Основатель Facebook Марк Цукерберг и другие высокие руководители социальной сети «сыты по горло» критикой, которой их подвергает газета The New York Times в последние недели. Об этом сообщает NBC.

Недовольство руководства Facebook изданием «возродили» рекламные посты NYT в фейсбуке, которые рассказывали, как полностью удалить свои аккаунты из крупнейшей социальной сети, а также Instagram, отмечает NBC.

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Источники в IT-компании считают, что NYT намеренно выставляет Facebook как «безрассудное, жаждущее денег чудище» и не хотят заострять внимание своих читателей на том, как работают интернет и социальные сети.

В декабре прошло года NYT писала, что Facebook предоставляла компаниям доступ к личным данным пользователей.