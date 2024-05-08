Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин пригласил участников ЕАЭС на обед

Путин пригласил участников саммита ЕАЭС на неформальный обед

close
100%
kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин после завершения саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пригласил его участников на обед. Слова Путина передает ТАСС.

«Позвольте мне пригласить всех вас на неформальный, но все-таки рабочий обед. К нам присоединятся президенты Таджикистана и Туркменистана», — заявил Путин.

Путин во время своего выступления заявил, что ЕАЭС успешно преодолевает различные испытания, в том числе связанные с санкционной политикой ряда государств.

Также Путин сказал, что более 90% расчетов в ЕАЭС проводится в национальных валютах. Он сообщил о росте совокупного ВВП стран Евразийского экономического союза.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС.

Ранее на саммите ЕАЭС утвердили несколько документов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами