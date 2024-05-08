Путин пригласил участников ЕАЭС на обед

Президент Российской Федерации Владимир Путин после завершения саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пригласил его участников на обед. Слова Путина передает ТАСС.

«Позвольте мне пригласить всех вас на неформальный, но все-таки рабочий обед. К нам присоединятся президенты Таджикистана и Туркменистана», — заявил Путин.

Путин во время своего выступления заявил, что ЕАЭС успешно преодолевает различные испытания, в том числе связанные с санкционной политикой ряда государств.

Также Путин сказал, что более 90% расчетов в ЕАЭС проводится в национальных валютах. Он сообщил о росте совокупного ВВП стран Евразийского экономического союза.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС.

Ранее на саммите ЕАЭС утвердили несколько документов.