Сильный снегопад может привести к землетрясениям, выяснили ученые

Сильный снегопад и дождь могут способствовать землетрясениям. Это показало исследование японских землетрясений, опубликованное в журнале Science Advances.

Научное исследование и прогноз землетрясений обычно связаны с изучением тектонических плит и подземных разломов и трещин. В новой работе ученые из США показали, что определенные погодные явления также могут влиять на сейсмическую активность. Так, эпизоды сильного снегопада и дождя, вероятно, способствовали землетрясениям в северной Японии, которые происходили в последние годы.

Авторы работы показали, что сейсмическая активность на полуострове Ното была максимальна в периоды сильных снегопадов и других осадков. Вероятно, на это повлияло давление на поверхность Земли из-за осадков, а также проникновение жидкости в разломы. Возможность этого подтвердила гидромеханическая модель, построенная учеными.

Результаты могут улучшить прогнозирование землетрясений и означают, что глобальное изменение климата может повлиять на сейсмическую активность.

Ранее ученые выяснили, что рекордно жаркая погода держится на Земле 11 месяцев подряд.