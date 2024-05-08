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РФ выступила с обращением к властям Мексики

РФ потребовала от Мексики прекратить практику необоснованного отказа во въезде

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Depositphotos

РФ потребовала от Мексики прекратить практику необоснованного отказа во въезде для россиян. Соответствующее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой размещено на сайте ведомства.

«Настаиваем на необходимости уделить особое внимание подобающему информированию российских туристов об обозначенных выше обстоятельствах, принять исчерпывающие меры по исключению случаев необоснованных отказов им во въезде в страну во избежание неблагоприятного влияния сложившейся ситуации на туристические потоки между нашими странами», — заявила Захарова.

Отмечается, что Мехико не вводили дополнительных ограничений миграционного законодательства, однако при появлении любых подозрений представители службы безопасности имеют право отказать в пересечении границы.

«Даже полное соответствие требованиям въезда в Мексику, в частности, наличие должным образом оформленных документов, включая визу и ее электронный аналог, обратного билета, подтверждения брони гостиницы и достаточных финансовых средств, не является гарантией доступа на ее территорию», — подчеркнула Захарова.

Граждан РФ призвали учитывать эти риски при поездках в эту латиноамериканскую страну.

До этого сообщалось, что Мексика решает проблему недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines.

Ранее сенат Мексики одобрил наказание в виде лишения свободы за терапию для смены пола.

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