Толкающий внедорожник Кадыров попал на видео

Помощник главы Чечни Умар Даудов выложил в своем Telegram-канале видео, на котором лидер республики Рамзан Кадыров толкает и тянет внедорожник Toyota Land Cruiser.

«Собаки лают, караван идет», — подписал ролик Даудов.

Он также на чеченском языке написал проклятье в адрес тех, кто не любит Кадырова.

8 мая Кадыров рассказал, что разрабатывает стратегию для применения в зоне специальной военной операции, так как хочет сделать сюрприз для «шайтанов».

До этого Кадыров сообщал, что собирается уйти в отпуск в конце 2024 года, так как это поможет понять, «какими проектами заняться, чего не хватило».

В прошлом году глава Чечни заявлял о планах уйти в «бессрочный и длинный отпуск», но спустя три дня отказался от своих планов.

Ранее Кадыров пообещал «приятные изменения» после 9 мая.