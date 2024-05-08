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Емельяненко рассказал, планирует ли он стать президентом Международной федерации самбо

Боец Емельяненко сказал, что он не планирует стать президентом ФИАС

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РИА Новости

Четырехкратный чемпион мира по самбо Александр Емельяненко заявил, что в его планы не входит стать президентом Международной федерации самбо (ФИАС). Слова Емельяненко передает пресс-служба организации.

«Наверное, каждый должен заниматься своим делом. Могу сказать, что я буду делать все, что от меня зависит, как амбассадор. Но скорее нет возглавлять федерацию — не мое», — сказал Емельяненко.

19 августа 2023 года Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с 2022 года.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде.

Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

Ранее Емельяненко двумя словами описал происходящее на Украине.

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