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В российском аэропорту у самолета перед вылетом протек двигатель

РЕН ТВ: в Пулково у самолета перед вылетом протек двигатель

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

В Пулково у одного из самолетов перед вылетом протек двигатель. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, перед вылетом воздушного судна из петербургского аэропорта произошла протечка двигателя. После этого на место прибыли пожарные, которые залили стоянку пеной. Самолет отбуксировали на место стоянки. В это время 174 пассажира находились в зале ожидания.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего, сообщает РЕН ТВ. Детали и обстоятельства инцидента выясняются, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

До этого аэропорт Салгаду Филью в бразильском городе Порту-Алегри ушел под воду вместе с самолетами. Авиагавань приостановила посадки и взлеты до 30 мая. Пассажирам, планировавшим вылеты и прилеты в эти даты, посоветовали связаться с авиакомпаниями и решать вопрос лично.

Ранее пассажир рейса Ереван — Москва толкнул бортпроводницу и пытался открыть дверь в полете.

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