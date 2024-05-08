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Древние предки коров напоминали енотов и весили меньше килограмма, выяснили ученые

JME: обнаружены окаменелости млекопитающих, давших начало всем копытным

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The Denver Museum of Nature & Science

Группа американских палеонтологов из Университета Кента в штате Огайо и других научных учреждений обнаружила ископаемые останки крошечного млекопитающего, жившего около 65 млн лет назад. Ученые считают, что эти существа дали начало всем современным копытным млекопитающим, включая коров, оленей и свиней. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Mammalian Evolution (JME).

Новому виду дали имя Militocodon lydae, или милитокодон. Его идентифицировали по остаткам черепа и костей, собранных в районе Коралл-Блаффс в штате Колорадо.
Команда использовала рентгеновские снимки высокого разрешения для создания 3D-реконструкций окаменелостей в рамках своего анализа.

По словам специалистов, милитокодоны были совсем непохожи ни на коров, ни на оленей.

Это были крошечные пушистые создания размером с шиншиллу, весившие около 455 граммов. Исследователи предполагают, что внешне они походили на енотов или красных панд.

Эпоха милитокодонов началась вскоре после вымирания нептичьих динозавров и продлилась около 610 тыс. лет.

Ранее в Аргентине открыли новый вид быстрых двуногих динозавров.

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