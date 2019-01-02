СМИ подсчитали твиты Трампа за прошедший год

Президент США Дональд Трамп за 2018 год три тысячи раз написал в твиттер, сообщает The Hill.

По данным издания, американский президент сделал 2860 постов, включая ретвиты. Отмечается, что он 139 раз написал фразу «охота на ведьм» — так Трамп называет расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы в США, проводимое специальным прокурором Робертом Мюллером.

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Кроме того, 193 раза Дональд Трамп упомянул «фейковые новости».

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил с Новым годом хейтеров и фейковые СМИ.