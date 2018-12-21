Захарова о проверке ВBC World News: давно пора

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала проверку Роскомнадзором телеканала BBC World News, а также его интернет-ресурсов. Свое мнение она написала на фейсбуке.

По ее словам, это нужно было сделать давно.

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«Мне искренне жаль корреспондентов ВВС, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности. Но грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ (постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитация наших журналистов и тд) не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа», — заявила Захарова.

Она добавила, что Россия неоднократно выносила предупреждения.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор объявил о проверке ВBC World News.