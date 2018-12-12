Адвокат рассказал о состоянии арестованного в Греции россиянина

Россиянин Александр Винник, находящийся в греческой тюрьме, за время голодовки потерял в весе более 7 кг, передает РИА «Новости» заявление его адвоката Тимофея Мусатова.

Он добавил, что Винника ежедневно проверяют врачи. По его словам, врачи неоднократно предлагали прекратить голодовку.

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«Винник постоянно отвечает отказом. Все очень серьезно. Если Александр не прекратит голодовку, будет угроза для жизни, он может просто помереть», — сказал адвокат.

Александр Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу. Сейчас имеются решения о выдаче Винника в США, в Россию и во Францию.