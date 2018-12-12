China Daily: США хотят развязать «технологическую войну» с Китаем

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Торговая война США против Китая является лишь предлогом начать «технологическую войну» с их главным конкурентом — такое мнение изданию China Daily высказал политолог из шанхайского университета Фудань Вэнь Ян.

По словам эксперта, американская тактика стала очевидной после историй с крупными технологическими компаниями, как ZTE и Fujian Jinhua Integrated Circuit Company, а также инцидент в декабре с компанией Huawei. Вэнь Ян полагает, что Соединенные Штаты нацелены на инновационные предприятия Китая. Ранее в Канаде по запросу США был арестован финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. На этой неделе суд в Канаде решил выпустить ее под залог.

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Политолог уверен, что Huawei — не последняя компания, которая станет «мишенью» американцев. Он добавляет, что США, возможно, подготовили план проведения подобной кампании, однако Китай до сих пор рассматривает возможные контрмеры и проявляет особую сдержанность в данном вопросе. Эксперт отмечает, что китайские власти никогда не действовали таким образом в отношении американских компаний в Китае.

Для защиты интересов страны в Пекине должны проработать эффективные, но не агрессивные контратаки и подготовиться к следующему удару со стороны США, считает Вэнь Ян. Тем не менее, эксперт сомневается в готовности Китая пойти на контрмеры, и добавляет, что власти, скорее всего, продолжат практиковать традиционную стратегическую сдержанность, поскольку не намерены бросать вызов мировому руководству США и «всегда готовы договориться о перемирии».