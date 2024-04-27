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Старшеклассники изнасиловали младшеклассника в российской школе

В Тюменской области четверо старшеклассников изнасиловании ребенка в школе

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Shutterstock/ChiccoDodiFC

В Тюменской области подростки изнасиловали младшеклассника в школьном туалете. Об этом пишет издание Рark72.

Инцидент произошел в начале апреля в ишимской МАОУ СОШ №4. Четверо учеников старших классов затащили в туалет малолетнего ученика и поочередно его изнасиловали.

После этого директор школы Светлана Разнатовская запретила рассказывать о случившемся за пределами образовательного учреждения. Как уточняется, учителям запретили «открывать рот» под угрозой увольнения.

В настоящее время подозреваемых задержали, они находятся под стражей. Дело было возбуждено по инициативе родителей мальчика, они до сих пор пребывают в состоянии потрясения.

Ранее в Петербурге дети изнасиловали мальчика клюшкой после хоккейной тренировки.

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