Старшеклассники изнасиловали младшеклассника в российской школе

В Тюменской области подростки изнасиловали младшеклассника в школьном туалете. Об этом пишет издание Рark72.

Инцидент произошел в начале апреля в ишимской МАОУ СОШ №4. Четверо учеников старших классов затащили в туалет малолетнего ученика и поочередно его изнасиловали.

После этого директор школы Светлана Разнатовская запретила рассказывать о случившемся за пределами образовательного учреждения. Как уточняется, учителям запретили «открывать рот» под угрозой увольнения.

В настоящее время подозреваемых задержали, они находятся под стражей. Дело было возбуждено по инициативе родителей мальчика, они до сих пор пребывают в состоянии потрясения.

Ранее в Петербурге дети изнасиловали мальчика клюшкой после хоккейной тренировки.