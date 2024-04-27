Ученые выяснили, зачем древние майя приносили на спортивные площадки галлюциногены

Американские археологи из Университета Цинциннати выяснили, для чего древние майя обрабатывали площадки для игры в мяч смесью лечебных и галлюциногенных растений, а также перца чили. Следы этих веществ нашли на стадионе в руинах города майя Якснока в Мексике. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Среди обнаруженных в Якснока веществ команда нашла ДНК ипомеи, известной своими психотропными свойствами, а также копьевидного дерева, перца чили и растения под названием джул, чьи листья использовались для обертывания церемониальных подношений.

По словам ученых, при строительстве спортивных объектов майя, по всей видимости, совершали церемониальные подношения богам в виде растений, использовавшихся во время ритуалов.

«Когда они возводили новое здание, они просили доброй воли богов защитить населяющих его людей», — отметил ведущий автор исследования, профессор Дэвид Ленц.

У древних майя было несколько спортивных игр с мячом, в том числе пок-а-ток, правила которого напоминали волейбол или баскетбол. Игроки в пок-а-ток пытались забросить каучуковый снаряд в кольцо на стене, отметили авторы научной работы.

Ранее ученые выяснили, зачем древние майя торжественно сожгли прах своих правителей более тысячи лет назад.