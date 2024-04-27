В США полицейские арестовали мужчину, светившего лазерной указкой на самолеты

В США полицейские арестовали мужчину, светившего лазерной указкой на приземляющиеся в аэропорту гражданские самолеты, пишет Fox News.

Как рассказали представители полицейского департамента Тампы, арестованного зовут Дуглас Солленбергер, ему 47 лет. По данным следствия, он светил лазерной указкой на более чем 40 самолетов, приземляющихся в местном аэропорту, тем самым мешая пилотам и создавая реальную угрозу членам экипажа и пассажирам.

Летчик авиакомпании Jet Blue подтвердил офицерам, что его ослепил свет лазера, когда он пытался посадить самолет. При обыске в доме Солленбергера нашли две лазерные указки, а сам мужчина признался, что светил ими от скуки.

«Мы благодарны властям, с которыми мы очень тесно сотрудничаем, за их усердную работу по защите наших самолетов, пассажиров и экипажей. Никогда не направляйте лазер на самолет!», — говорится в заявлении представителей аэропорта.

Дуглас был обвинен в неправильном использовании лазерного осветительного устройства и помещен под стражу.

Ранее в США арестовали школьника, посветившего лазерной указкой в пролетавший вертолет.