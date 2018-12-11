Суд запретил Apple продавать iPhone в Китае
Китайский суд принял решение о приостановке продаж в КНР семи моделей смартфонов iPhone компании Apple. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, суд вынес это решение по иску компании Qualcomm, которая обвиняет Apple в нарушении патентов.
Как отмечается, суд также ввел предварительный запрет на импорт некоторых моделей iPhone.
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При этом около 20% доходов Apple приходится на долю продаж в Китае.
Ранее СМИ сообщили, что Apple сократила производство всех новых iPhone.