WSJ: Facebook вступился за топ-менеджера, призвавшего проверить финансы Сороса

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Совет директоров Facebook не нашел нарушений в действиях топ-менеджера Шерил Сэндберг, которая распорядилась проверить финансовые интересы миллиардера Джорджа Сороса после того, как он начал публично критиковать компанию. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В распоряжении издания оказалось письмо, которое главный юрисконсульт Facebook отправил в фонд Сороса «Открытое Общество». В письме говорится, что запрос Сэндберг был правомерным, так как она занимает должность главного операционного директора.

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«Когда широко известный инвестор публично критикует вашу компанию, справедливо и уместно проявить подобный уровень осмотрительности», — подчеркивается в письме.

Ранее фонд Сороса призвал конгресс США установить надзор за Facebook.