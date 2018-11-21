Посольство Украины потребовало от Amazon не продавать товары с символикой ДНР

Посольство Украины в США попросило интернет-компании Amazon и eBay снять с продажи товары с символикой самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщается в фейсбуке посольства.

Посольство обратилось к основателю Amazon Джеффу Безосу, а также к руководству компании eBay Inc.

Кроме того, в посольстве отметили, что эта информация была также доведена администрации президента США, руководству Государственного департамента и министерствам торговли и финансов.