Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook Messenger
Пользователи приложения Facebook Messenger в некоторых странах столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
По информации сервиса, проблемы в работе Facebook наблюдаются с 22.57 (мск).
Наибольшее количество пользователей, пожаловавшихся на сбои в работе приложения, из Польши, Великобритании и Франции. Также о проблемах сообщают в Португалии, Италии, Греции, Румынии, Венгрии, Нидерландах, Бельгии, Дании, Швеции, Норвегии.
Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Facebook.