Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook Messenger

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Пользователи приложения Facebook Messenger в некоторых странах столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По информации сервиса, проблемы в работе Facebook наблюдаются с 22.57 (мск).

Наибольшее количество пользователей, пожаловавшихся на сбои в работе приложения, из Польши, Великобритании и Франции. Также о проблемах сообщают в Португалии, Италии, Греции, Румынии, Венгрии, Нидерландах, Бельгии, Дании, Швеции, Норвегии.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Facebook.