«Газпром-медиа»: часть пиратского контента еще доступна в «Яндексе»

В «Газпром-медиа» заявили, что часть пиратского видеоконтента, который «Яндекс» должен удалить из поисковой выдачи, еще доступна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

По данным группы, процесс по удалению пиратских видео еще не окончен.

Реклама

Как отмечается, в настоящее время Роскомнадзор занимается проверкой исполнения решения суда.

Ранее сообщалось, что руководство компании «Яндекс» сообщило о решении удалить из поиска ссылки на страницы со спорными произведениями, в связи с требованием «Роскомнадзора» удалить сериалы, права на которые принадлежат телеканалам группы «Газпром-медиа».

Как отмечалось, такое решение было принято для того, чтобы минимизировать риск блокировки.